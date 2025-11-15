Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla erişime açılan ansiklopedide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan vefatına kadar yaşadığı mekanlar, Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki tarihi şahsiyetler ve Atatürk’ün başlattığı inkılaplar madde madde anlatılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 29 Ekim 2020’de çevrim içi açılan ansiklopediye bugüne kadar 1379 madde yüklendi. Maddeler, alanında uzman akademisyenlerce hazırlanıyor ve her biri ortalama 3 bin kelime uzunluğunda kısa makale formatında okuyucuya sunuluyor.

Mobil erişim ve dijital güvenlik

5 ay önce ansiklopedinin mobil uygulaması da yayınlanarak cep telefonlarından erişime açıldı. Atatürk veri tabanı sayesinde Türkiye’nin dijital bilgi altyapısına katkı sağlanırken, Atatürk’ün mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ansiklopedide yer alacak konular, Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan kaynaklara öncelik verilerek belirleniyor. Ayrıca yerli ve yabancı arşivlerde bulunan bilgi ve belgelerden faydalanılıyor.

Yapay zekaya uygun veri sağlanıyor

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, ansiklopedinin sürekli güncellendiğini belirterek şunları söyledi:

“Hem yeni maddeler ekleniyor hem de gerekli değişiklikler yapılıyor. Dijitalleşmeye önem veriyoruz, çağımız yapay zeka çağı. Bu ağ sayfası ve uygulamayla yapay zekaya objektif, doğru, kontrol edilmiş ve milli menfaatlerimize uygun veri sağlamış oluyoruz.”

En çok görüntülenen maddeler

Prof. Dr. Kılınç, ansiklopedide en çok görüntülenen ilk beş maddeyi şöyle açıkladı:

Milli Mücadele Döneminde Kongreler – 614 bin 892 kez

Enver Paşa (1882-1922) – 518 bin 449 kez Trump Talimatıyla Jeffrey Epstein ve Ünlü İsimler Hakkında Soruşturma Başlatıldı İçeriği Görüntüle

Makbule Atadan (1885-1956) – 434 bin 14 kez

31 Mart Vakası – 407 bin 811 kez

Şeyh Sait Ayaklanması – 403 bin 463 kez