Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin 2025 yılı yerli petrol ve doğal gaz üretiminde rekor artışlar kaydedildiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre 2024’te 38 milyon varil olan yurt içi petrol üretimi, 2025’te yüzde 26 yükselişle 47,9 milyon varile çıktı. Doğal gaz üretimi ise 2024’teki 2,3 milyar metreküp seviyesinden yüzde 39 artışla 3,2 milyar metreküpe ulaştı.

Enerjide Yerli Üretim Hamlesi Sürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefi doğrultusunda yerli kaynakların stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle Gabar Dağı’ndaki petrol sahası ile Karadeniz’deki doğal gaz üretiminin, Türkiye’nin enerji faturasının düşürülmesine ciddi katkı sağladığı belirtildi. Yeni keşiflerin devreye alınmasıyla üretimin önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

135 Bin Varillik Günlük Üretim Rekoru

2025 yılında yurt içindeki toplam petrol üretimi 47,9 milyon varil olarak gerçekleşirken, günlük ham petrol üretimi 25 Nisan 2025’te 135 bin 671 varil ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bakanlık, bu rakamın Türkiye petrolcülüğü açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Doğal Gazda 10,2 Milyon Metreküp ile Zirve

Doğal gaz üretiminde de 2025 yılı boyunca güçlü bir ivme görüldü. Yıllık üretim yüzde 39 artarak 3,2 milyar metreküpe çıkarken, Türkiye geneli günlük doğal gaz üretimi 21 Nisan 2025’te 10,2 milyon metreküp ile rekor kırdı. Bu yükselişte Karadeniz gazının sisteme entegrasyonunun belirleyici olduğu aktarıldı.

Bakan Bayraktar’dan İddialı 2026 Mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üretimdeki artışa ilişkin yaptığı değerlendirmede yerli üretimin önemini yineledi. Türkiye’nin enerjisinin yaklaşık üçte ikisini ithal ettiğini hatırlatan Bayraktar, her yıl 60-70 milyar dolar arasında enerji faturası ödendiğini belirterek dışa bağımlılığı azaltacak adımların hızlandırılacağını söyledi.

Bakan Bayraktar, 2026 hedeflerine yönelik, “Arama ve üretim faaliyetlerimize daha fazla hız vereceğiz. Karadeniz’deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Diyarbakır’da uygulanacak yatay sondaj yöntemi, Türkiye petrol sektöründe oyun değiştirici etki oluşturacak. Denizlerde ve kara sahalarında sondaj faaliyetlerimiz artarak sürecek. 2026 yılı, daha büyük keşiflere ulaşacağımız stratejik bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Enerji Stratejisinde Yeni Dönem

Bakanlık, yerli petrol ve doğal gaz üretimindeki bu güçlü performansın Türkiye’nin uzun vadeli enerji stratejisinin başarısını gösterdiğini belirtti. Gabar ve Karadeniz sahalarının yanı sıra, farklı coğrafyalarda yürütülen yeni sondaj çalışmalarının 2026 yılında da devam edeceği ve üretimde sürdürülebilir büyümenin hedeflendiği kaydedildi.