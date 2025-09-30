Üstün, 100’üncü yıla 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlandıklarını belirterek, daha verimli ve çevreci uçaklarla bayrağı dünyanın her köşesinde gururla dalgalandıracaklarını vurguladı.

81 İlde 500 Bin Yeni Sosyal Konut Müjdesi
81 İlde 500 Bin Yeni Sosyal Konut Müjdesi
İçeriği Görüntüle

Teşekkür Mesajı

THY İletişim Başkanı, bu başarı yolculuğunda vizyonuyla destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederken, katkı sağlayan tüm THY çalışma arkadaşlarına minnettarlığını iletti.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar