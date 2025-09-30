Üstün, 100’üncü yıla 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlandıklarını belirterek, daha verimli ve çevreci uçaklarla bayrağı dünyanın her köşesinde gururla dalgalandıracaklarını vurguladı.

Teşekkür Mesajı

THY İletişim Başkanı, bu başarı yolculuğunda vizyonuyla destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederken, katkı sağlayan tüm THY çalışma arkadaşlarına minnettarlığını iletti.

Türk Hava Yolları olarak, 2002’de 65 uçağı olan butik bir havayoluyken bugün küresel havacılığın zirvesine uzanan tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz stratejiyle, 100’üncü yılımıza 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlanıyoruz.



