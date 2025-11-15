Malatya'da dün gece saatlerinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle araçları ile yolda mahsur kalan 29 kişi ve Nemrut Dağı'nda kalan 4 turist, ekipler tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle trafiğe kapanan yollar ise yapılan çalışmayla açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün saat 20.00 sıralarında Malatya'da kar, karla karışık yağmur, tipi ve fırtına etkili oldu. Malatya-Kayseri kara yolu ile Hekimhan-Darende kara yolunda araçlarında mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 4 turist ekiplerin çalışması ile bulundukları bölgelerden tahliye edildi.

Kar nedeniyle kapanan kara yolları da ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Malatya-Kayseri Devlet Yolu, yoğun yağış ve tipi nedeniyle dün saat 22.30'da TIR ve çekici trafiğine kapatılmış, yapılan çalışmalar sonucunda bugün sabah 09.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı. Yürütülen çalışmalarda; Malatya-Kayseri Devlet Yolunda 6 ekipmanlı araç ve 15 personel, Sivas Devlet Yolunda 2 ekipmanlı araç ve 5 personel, Hekimhan-Darende Yolunda 2 ekipmanlı araç ve 5 personel, Malatya geneli kırsal mahallelerde 105 araç ve 190 personel görev aldı. Ayrıca Kızılay tarafından Hekimhan ve Darende ilçelerinde 2 araç ve 7 personel ile vatandaşlara çorba ikramı yapıldı" denildi.