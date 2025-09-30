Su Kesintisi Ne Zaman Olacak?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde:

30 Eylül 2025 Salı günü saat 08:00 itibarıyla

1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 15:00’e kadar

su kesintisi uygulanacak.

Hangi Mahallelerde Su Kesintisi Yaşanacak?

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralandı:

Çayyolu

Alacaatlı

Koru

Mutlukent

Ümit

Yaşamkent

Beytepe alt kotları

Konutkent

Ahmet Taner Kışlalı

Sebep Ne?

Ankara’nın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan dolayı yeni hat imalatı yapılmakta. Bu süreçte, hatlara yeterli su verilemediği için il genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçildi.

Vatandaşlara Çağrı

ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmalardan dolayı yaşanacak rahatsızlık için özür dilerken, vatandaşların sabır ve anlayışını rica etti.