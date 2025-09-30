Kulüp, kamuoyunda çıkan söylentilerin aksine, Başkan Sadettin Saran ile Gökhan Gönül arasında yapılan görüşmelerde, “Samandıra ruhunu geri getirme” hedefi doğrultusunda planlamaların tamamlandığını belirtti.

Fenerbahçe formasıyla büyük başarılar elde eden ve camiada özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün saha dışındaki katkılarının da önemli olacağına inanıldığı ifade edildi.

Liverpool’un hocası Slot’tan Galatasaray yorumu
Kulüp, Gönül’le ilgili planlamalar tamamlandığında, kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar