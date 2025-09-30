Kulüp, kamuoyunda çıkan söylentilerin aksine, Başkan Sadettin Saran ile Gökhan Gönül arasında yapılan görüşmelerde, “Samandıra ruhunu geri getirme” hedefi doğrultusunda planlamaların tamamlandığını belirtti.

Fenerbahçe formasıyla büyük başarılar elde eden ve camiada özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün saha dışındaki katkılarının da önemli olacağına inanıldığı ifade edildi.

Kulüp, Gönül’le ilgili planlamalar tamamlandığında, kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Kamuoyuna Duyuru



Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.



Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı… pic.twitter.com/h5zt1Wqpv5 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 29, 2025