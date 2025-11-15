Kıyanç, soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerinde, savunma için verilen sürenin yetersiz olduğunu vurguladı:

“48 saat içinde savunma verilmesi gerekiyordu. Üç avukatla birlikte kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu kadar hassas bir konuda aceleci adımların doğru olmadığını düşünüyoruz.”

Futbolculara güven vurgusu

Kulübün kendi iç araştırmasını tamamlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetimiyle 3,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kıyanç, futbolcuların ifadelerine güvendiklerini belirtti:

“Futbolcularımızın beyanlarına güvendik. Türkiye’de 2. ve 3. ligde mücadele eden futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Suçları kanıtlanmadan kimsenin suçlayıcı bir dil kullanmaması gerektiğini ifade ettik.”

Disiplin sürecine çağrı

Disiplin sürecinin usul bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kıyanç, PFDK sevklerinin askıya alınması çağrısında bulundu:

“Usul sebebiyle disiplin sevkleri dondurulmalı. Kapsamlı bir soruşturma yürütüldükten sonra sevk gerekiyorsa sevklerin o aşamada yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”