Olay, gece saatlerinde Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Köprü üzerindeki yaya yürüyüş yolunda yürüyen iki kişi, sebebi bilinmeyen şekilde korkuluklardan denize atladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ekipleri sevk edildi. Sudaki iki kişi, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye Kaldırıldılar

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.