Olay, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak’ta 15 katlı bir apartmanın 8. katında meydana geldi. 12 yaşındaki Y.C.K., annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. (31) ile birlikte yaşadığı evde tartışmaya başladı ve üvey babasını bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Çocuk Emniyete Götürüldü

Üvey babasını yaralayan Y.C.K., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.