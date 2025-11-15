35 yıldır balıkçılık yapan Talat Beyazıt Yıldırım (60), satışların iyi gittiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu sene satışlarımız iyi. Havaların soğumasıyla beraber daha da arttı. Fiyatlarımız gayet ucuz. Vatandaşlarımız özellikle hamsiye yoğun talep gösteriyor. Bu sene hamsi çok fazla, günlük ortalama 200-300 kilo balık satışı yapıyoruz.”

Hamsi irileşti ve yağlandı

15 yıldır balıkçılık yapan Muhammet Kıyak (28) ise hamsinin boyunun büyüdüğünü ve yağlandığını belirtti:

“Havanın soğumasıyla beraber hamsi, mezgit, barbun ve istavrit denizlerden çıkıyor. Hamsi önceki haftalara göre daha irileşti ve yağlandı. Vatandaşlar özellikle hamsi, mezgit ve barbunu tercih ediyor.”

Diğer balık fiyatları ise şöyle: Somon 150 TL/kg, levrek 500 TL/kg, çupra 450 TL/kg.

Kış sezonu balık çeşitliliği

Balıkçılar, geçen seneye göre palamut ve çinekopun az olduğunu belirtirken, bu sene hamsi ve diğer çeşit balıkların bol miktarda denizden çıktığını aktardı.