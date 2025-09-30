Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı görüşerek, ateşkes planına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, tarafların Gazze’de barışın sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel güvenliğin tesis edilmesi konularında diplomatik koordinasyonu güçlendirme taahhüdü verdiği belirtildi.

Kaynak: DHA