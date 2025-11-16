Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında hem Gazze hem Suriye hattındaki son durumu hem de Washington’la yürütülen temasları değerlendirdi. Fidan’ın mesajları, özellikle ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırma sürecine dair verdiği yeni bilgilerle dikkat çekti.

“Suriye’de temel kaygı ortak”

Fidan, Suriye konusunda hem Türkiye’nin hem ABD’nin önceliğinin aynı noktada buluştuğunu söyledi. “Amerikalıların ve bizim birincil meselemiz, İsrail’in Suriye için bir tehdit olmaktan çıkarılmasıdır” diyerek bölgedeki güvenlik tablosuna dikkat çekti.

“Gazze için her türlü katkıya hazırız”

Gazze’de kurulması planlanan uluslararası yapıya ilişkin değerlendirmelerinde Fidan, Türkiye’nin gerekli şartlar oluştuğu takdirde elini taşın altına koyacağını vurguladı. “Gerekirse asker gönderme dahil üzerine düşeni yaparız” ifadeleriyle Türkiye’nin kararlılığını ortaya koydu.

İstikrar Gücü’nün altyapısı şekilleniyor

ABD’nin bölgede kurmayı planladığı sivil-asker koordinasyon merkezine değinen Fidan, bu yapının oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün çekirdeğini oluşturacağını söyledi.

“Ateşkes planını destekliyoruz”

Gazze’deki ateşkes girişimlerine dair konuşan Fidan, süreci desteklediklerini ancak söz konusu planın klasik anlamda bir garantörlük içermediğini belirtti.

“İşgal sürdükçe direniş kaçınılmazdır”

Silahlı direniş konularına geniş bir perspektiften yaklaşan Fidan, “İşgal devam ettikçe zulüm devam ettikçe buna karşı direniş olur. Bu Hamas olmazsa başkası olur” diyerek bölgedeki dinamiklerin doğasına dikkat çekti. Meseleyi Hamas’ın silahsızlanması üzerinden değil, işgali sona erdirecek mekanizmalar üzerinden okumak gerektiğini söyledi.

CAATSA sürecinde yeni dönem

Fidan’ın açıklamalarının en dikkat çeken kısmı ise ABD ile yürütülen CAATSA temasları oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik adım attığını söyleyen Fidan, “Trump ‘Bu CAATSA bizim aramızda olmaması gereken bir şey’ dedi ve bürokrasisine talimat verdi” ifadelerini kullandı.

“Biden döneminden farklı bir yaklaşım var”

Fidan, mevcut yönetimin bu konuda çözüm arayışında olduğunu belirterek “ABD’nin Biden döneminden farklı olarak bu konuyu çözme niyeti var. İnşallah en kısa sürede halledeceğiz” dedi.