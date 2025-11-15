Trump, Washington’dan Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Epstein’ın gazeteci Michael Wolff’a gönderdiği bir e-postada Trump’ı işaret eden ifadeler hatırlatılınca Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Asıl mesele Epstein’ın tüm zamanını Bill Clinton ve Larry Summers’la geçirmesi. Bunun ne anlama geldiğini sormalısınız” dedi.

“Epstein ile ilişkimiz yıllarca çok kötüydü”

Trump, Epstein ile kişisel ilişkilerinin uzun yıllar kötü olduğunu vurgulayarak, “Başkan olmamın gücünü gördüğü için kendine notlar yazdırmış olabilir. Bill Clinton hakkında ne bildiğini araştırmalısınız. JP Morgan Chase dahil birçok önemli isimle bağlantıları vardı” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Demokratların, Trump’ın Epstein’ın mağdurlarıyla ilgili bilgi sahibi olduğu yönündeki iddialarını kesin bir dille reddetmişti. Leavitt, Demokratları “siyasi puan elde etmek için sahte hikâyeler üretmekle” suçlamıştı.

Trump ise dün Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Epstein ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve bazı önemli kişi-kurumlar arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatını verdiğini duyurdu.

Epstein soruşturmasında 20 bin sayfalık ek belge yayımlandı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein davasına dair 20 bin sayfalık yeni belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belgelerde Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Prens Andrew ve Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’a gönderdiği e-postalar da yer alıyor. Belgelerin, kimliği gizli bir kişi tarafından komiteye ulaştırıldığı belirtildi.

E-postalarda Epstein’ın Trump ile ilgili 2011 ve 2019 yıllarına ait ifadeleri dikkat çekiyor. Bir mesajında Epstein’ın, “(Mağdur) Onunla birlikte evimde saatler geçirdi” dediği, Wolff’a gönderdiği başka bir e-postada ise “Tabii ki kızlardan haberi vardı” iddiasını dile getirdiği görülüyor.

Prens Andrew’la ilgili yeni iddialar

Belgelerde, Prens Andrew unvanı elinden alınmadan önce Andrew Mountbatten-Windsor olarak bilinen ismin de adı geçiyor. 2011 tarihli yazışmalar, Andrew’in Epstein’a gönderdiği mesajlarla birlikte, mağdur Virginia Giuffre ile çekilen tartışmalı fotoğrafın doğruluğunu işaret eden ifadeler içeriyor.

Epstein’ın e-postasında, “Evet, Giuffre uçağıma bindi ve Andrew ile fotoğrafı çekildi” ifadesi yer alıyor.

Çocuk ayakkabılarına GPS fikri

BAE’li iş insanı Sultan Ahmed bin Sulayem’in Epstein’a gönderdiği bir e-postada, “çocukların ayakkabılarına yerleştirilebilecek GPS takip cihazı” fikrinden bahsettiği, Epstein’ın da bunu “Harika fikir” şeklinde yanıtladığı öne sürüldü.

Jeffrey Epstein dosyası

14 yaşından küçük kız çocukları da dahil olmak üzere onlarca reşit olmayan mağdura yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu. FBI ve Adalet Bakanlığı soruşturması, Epstein’ın intihar ettiği sonucuna varmıştı.

Dava dosyalarında yer alan isimler arasında Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey ve David Copperfield gibi dünya çapında tanınan kişiler bulunuyordu.