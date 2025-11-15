Olay, Keşmir’in Srinagar kentinde bulunan Nowgam Polis Karakolu’nda yaşandı. Karakolda ele geçirilen patlayıcı maddelerin detaylı incelemesi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin araştırıldığını belirterek geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Patlamaya ilişkin güvenlik önlemleri artırılırken, bölgedeki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.