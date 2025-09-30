Olay, Acıbadem mevkisinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Eymen Cuma, sabah saatlerinde hurda toplamak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi ve yakınları tarafından başlatılan arama çalışmaları 3 gün sürdü.

Cuma, sonunda su kuyusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla Cuma’yı kuyuya ulaşarak çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Cuma’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Cuma’nın motosikletiyle kuyuya düştüğünü tespit etti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.