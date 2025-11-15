Yerlikaya’nın açıklamasına göre, dört aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece evinin yakınındaki su kuyusunda bulunmuş, ancak olayın failleri o dönem yaşanan kaos nedeniyle tespit edilememişti.

DNA eşleşmesiyle çözüldü: 5 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerinin Mardin’de yürüttüğü detaylı ve teknolojik incelemeler kapsamında mevcut deliller kriminal laboratuvarlarında yeniden analiz edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni biyolojik delillere ulaşıldı ve bu deliller üzerinden şüphelilerin izine rastlandı.

Yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle DNA eşleşmesi sağlanan M.U.G.’nin cinayeti işlediği tespit edildi. M.U.G., düzenlenen operasyonla Bursa’da gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen failin kardeşi M.G.’nin de suça iştirak ettiği ortaya çıktı. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“Faili meçhul cinayet yoktur”

Bakan Yerlikaya, JASAT’ın geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayetleri tek tek ele alarak çözüme kavuşturmaya devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kurduğumuz Özel JASAT Ekipleri ile olayları aydınlatmaya devam ediyoruz. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamı aydınlatılmıştır.”

Yerlikaya, ayrıca son 3 yılda ülke genelinde kasten öldürme suçunun yüzde 17,4 oranında azaldığını belirterek çalışmada emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

“JASAT 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Gecesinde İşlenen Kadın Cinayetini Aydınlattı”



Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz 2016’da, dört aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedi, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunmuş ancak olayın failleri hain darbe girişimi gecesi yaşananlar… pic.twitter.com/LHKPo4nUaj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2025