Olay, Kayaşehir yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Ağmanalmaz yönetimindeki 50 EC 110 plakalı işçi servisi minibüsü, kar yağışının ardından kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan bims fabrikası çalışanı 13 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA