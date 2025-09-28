"Güneş giderek daha aktif hale geliyor"
Çin, internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirdiği alçak Dünya yörüngeli (LEO) 11 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Taiyuan Uzay Fırlatma Merkezi’nden gerçekleştirilen fırlatma, “Uzun Yürüyüş-6A” taşıyıcı roketi ile yapıldı ve uydular, önceden belirlenen yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleşti. Çin’in bu fırlatma operasyonu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 597’nci görevi olarak kayıtlara geçti ve ülkenin uzay alanındaki teknolojik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Proje, özellikle küresel internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve iletişim altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. Uzmanlar, Çin’in alçak Dünya yörüngesindeki uydu ağı ile hem askeri hem de sivil amaçlı veri iletim kapasitesini artırmayı planladığını belirtiyor. Bu başarı, Çin’in uzay çalışmalarında hem bölgesel hem de küresel ölçekte stratejik bir avantaj elde etmesini sağlayacak.

Kaynak: DHA