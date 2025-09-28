Kaynak: DHA
Çin'den çok konuşulacak adım: Alçak Dünya yörüngeli 11 uyduyu uzaya gönderdi
Çin, alçak Dünya yörüngeli 11 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi; Taiyuan Uzay Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan uydular, “Uzun Yürüyüş-6A” roketiyle önceden planlanan yörüngelerine yerleşti.
