Sabah uyanınca ya da günün yorgunluğunu atarken çoğumuzun eli ya kahveye ya da çaya gidiyor. Ancak ikisinin de vücudumuz üzerindeki etkileri birbirinden farklı.

Kahve, yüksek kafein içeriğiyle beynimizi uyarıyor, dikkati ve enerjiyi artırıyor. Özellikle sabah saatlerinde içilen bir fincan kahve, konsantrasyonu güçlendiriyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Ancak fazla tüketildiğinde çarpıntı, uykusuzluk ve sinirlilik gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Çay ise daha düşük kafein oranına sahip olsa da içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı destekliyor, kalp ve damar sağlığına katkıda bulunuyor. Özellikle yeşil çayın yağ yakımını desteklediği, siyah çayın ise sindirime yardımcı olduğu biliniyor.

Uzmanlar, hangi içeceğin daha iyi olduğuna tek bir cevap vermiyor. Önemli olanın ölçülü tüketmek olduğunun altını çiziyorlar. Günde 2-3 fincan kahve ya da 3-4 bardak çay içmek, sağlığımıza fayda sağlarken aşırıya kaçmak olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Sonuç olarak, kahve daha çok anlık enerji ve uyanıklık sağlarken, çay uzun vadede daha sakin ve dengeli faydalar sunuyor. Tercih ise tamamen kişisel alışkanlıklara kalıyor.