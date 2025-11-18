Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra hava muhalefeti nedeniyle havaalanına geri dönüş yapan yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatı kesilmiş ve uçağın Senj kenti yakınlarında enkazına ulaşılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Bahar'ın naaşını taşıyan uçak saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ve şehidin yakınları hazır bulundu. Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şehit Hasan Bahar, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.(DHA)