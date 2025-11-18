Olay, akşam saatlerinde Çorlu Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, bir iş yerinin girişinde bulunduğu sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aybek, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırı anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)