Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı Bilişim ve Teknoloji Odası Açılışı ile Algo Dijital Kodlama Oyunu’nun yeni sürüm tanıtım programına katıldı.

Açılış töreninde Başkan Beşikçioğlu’nun yanı sıra, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, Eğitim Parkı’na ismini veren TEGV Mütevelliler Kurulu Üyesi Semahat Arsel, TEGV Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Emine Çakıroğlu, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, gönüllüler, basın mensupları ve çok sayıda çocuk yer aldı.

1995 yılında Suna Kıraç’ın öncülüğünde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 30’uncu yılını kutladığı bu dönemde çocukların eğitimine destek olmaya devam ediyor. Vakıf, Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’ndaki Bilişim ve Teknoloji Atölyelerini son teknolojiyle donattı. Yenilenen atölyeler yalnızca Ankara’da değil, Antalya ve Şanlıurfa’daki eğitim parklarında da hizmete sunuldu. Çocuklar burada yapay zekâdan kodlamaya kadar birçok alanda etkinliklere katılma imkânı bulacak.

Programda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Beşikçioğlu, yenilenen atölyelerdeki çalışmaları inceledi. Açılış konuşmasında ise eğitime yapılan yatırımların önemine değinerek şunları söyledi:

“Bugün burada olmak benim için büyük bir onur. Eğitim bir ülkenin geleceği için en önemli yatırımdır ve bundan tasarruf edilemez. Geleceğimizi inşa etmek istiyorsak gençlerimizin eğitimi için tüm imkânlarımızı seferber etmeliyiz. Bu bilinçle hareket eden TEGV ailesine teşekkür ediyorum.”

Beşikçioğlu’nun konuşması, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.