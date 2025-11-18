Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti. BMGK’de yapılan oylamada 13 ülke tasarıya ‘evet’ oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda ‘çekimser’ oy kullandı.

Oylama öncesinde konuşma yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, taslağın Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek ve sürdürülebilir bir barışa ulaşabilmek için önemli bir dönemeç olacağını bildirdi. Tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik ‘Gazze'de barış planına’ dayandığını belirten Waltz, bu plana Katar, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerin destek verdiğini kaydetti.