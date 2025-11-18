Ekonomideki sıkışıklık en net bankacılık rakamlarında kendini gösteriyor. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de bankalara borçlu olan kişi sayısı 43 milyona ulaştı. Bu tablo, neredeyse her iki kişiden birinin kredi ya da kart borcu altında yaşadığını ortaya koyuyor.

Kredi kartı harcamaları ve bireysel kredilerdeki hızlı artış, son aylarda borçlanmayı rekor seviyeye çıkardı. Özellikle günlük ihtiyaçların bile kartla karşılanması, borç yükünü genişletti. Kredili mevduat hesapları da milyonlarca kişi tarafından ay sonunu getirmek için kullanılıyor.

Uzmanlara göre tablo, hane halkının gelirinin temel giderleri karşılamaya yetmediğini açıkça gösteriyor. Türkiye genelinde borçluluk yaygınlaşırken, vatandaşın ödeme gücü her geçen ay daha fazla zorlanıyor.