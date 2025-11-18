Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ben-Gvir’in ifadeleri “açık bir suikast ve saldırı çağrısı” olarak nitelendirildi ve “en sert şekilde” kınandı. Açıklamada, bu söylemlerin İsrail’de “soykırım, zorla yerinden etme ve hukuksuzluğu yasallaştırma eğiliminin bir parçası” olduğu belirtildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bakanlık, uluslararası topluma İsrail hükümetinin sorumluluğunu ortaya koyacak mekanizmaların işletilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, “devlet düzeyinde giderek artan başıboşluğun durdurulması” gerektiği ifade edildi.