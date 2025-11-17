ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, trafikte tartışan iki grubu ayırmak isteyen 22 yaşındaki mobilyacı Enishan Taştanoğlu, taraflardan birinin otomobiliyle üzerine sürüp çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kimliği belirsiz sürücü kaçtı, polis ekipleri şüpheliyi arıyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 9 Kasım gecesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte tartışan iki grubu gören Taştanoğlu, aracını durdurarak tarafları ayırmak istedi. Ancak tartışmaya karışan araçlardan biri, sürücüsünün yönlendirmesiyle bu kez Taştanoğlu’nun üzerine hızla sürüldü. Çarpmanın etkisiyle genç adam havaya savrulup yere düştü. Şüpheli sürücü ise plakasız otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Taştanoğlu, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu tespit edilen genç adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

“KASITLI OLARAK ÜZERİME SÜRDÜ”

Enishan Taştanoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Tarafların bağrıştığını görünce aracı kenara çekip ayırmak istedim. Karşı taraf olayın bizimle ilgili olduğunu sanıp önce park halindeki aracımıza vurdu. Sonra uzaklaştı sanmıştık ancak geri dönüp kasıtlı şekilde bana çarptı. Sakat kalabilirdim, ölebilirdim. Plakası bile yoktu. Şikayetçiyim, bulunmasını istiyorum.”

“BU BİR KAZA DEĞİL, CANA KAST”

Taştanoğlu’nun avukatı Duru Özpınar Kaynak, olayın kaza olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şüpheli sürücünün ağır suçtan yargılanmasını talep etti:

“Müvekkilim yardımcı olmak için duruyor ancak araç kasıtlı şekilde üzerine sürülüyor. Bu basit yaralama değil, adam öldürmeye teşebbüs niteliğindedir. Şüphelinin bir an önce yakalanmasını ve gereken cezanın uygulanmasını istiyoruz.”

Polis ekiplerinin şüpheli sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.