Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD askerlerini Venezuela’ya göndermeyi kesin olarak reddediyor musunuz?” sorusuna, “Hayır, bunu dışlamıyorum. Hiçbir şeyi dışlamıyorum. Sadece Venezuela ile ilgilenmeliyiz” yanıtını verdi.

Trump, ilerleyen dönemde Maduro ile görüşme ihtimaline ilişkin olarak da, “ABD’ye karşı iyi davranmadı. Bakalım neler olacak. Bir ara onunla görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüşme ve F-35 Açıklaması

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını belirterek F-35 satışına ilişkin de açıklama yaptı. Trump, “Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefik. İran’ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. F-35’leri satacağız” dedi.