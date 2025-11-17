Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebilmesine olanak tanıyan uygulamanın gelecek yıl hayata geçirileceğini açıkladı.

YÖK koordinasyonunda düzenlenen Üniversite-Sektör İş Birliği Komisyonu Toplantısı’nda konuşan Özvar, isteyen, şartları taşıyan ve başarılı öğrencilerin yükseköğrenimi daha kısa sürede tamamlamasının önünü açmayı hedeflediklerini belirtti. Özvar, “Öğrencilerin aynı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bu uygulama önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir” dedi.

Yükseköğretimde Dönüşüm ve Nitelikli İşgücü

Özvar, sanayi ve hizmet sektörlerinde yaşanan nitelikli işgücü eksikliğine dikkat çekerek, yükseköğretim ekosisteminin bu dönüşüme uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı:

“Ülkemizin hem zihinsel beceri gerektiren alanlarda hem de sahada uygulama bilgisi yüksek işgücüne ihtiyacı var. Yüksek katma değer ancak bu iki beceri setinin uyumuyla sağlanabilir. Aynı zamanda uluslararası iş gücü piyasalarında yetenek çekebilecek bir ortamın güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor.”

Özvar, kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ederek Türkiye’nin ulusal beceri havuzunu genişletmesi ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Uygulamalı Eğitim Modeli Tüm Ülkede Yaygınlaşacak

YÖK Başkanı, önümüzdeki dönemde önlisans ve lisans düzeyinde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılacağını duyurdu. Bugüne kadar verimsiz kalan staj uygulamalarının, iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürüleceğini belirten Özvar, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimiz sadece sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanacak. İlk etapta Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamayı, kısa sürede tüm ülkede yaygınlaştırmayı planlıyoruz.”

Özvar, yeni staj ve uygulamalı eğitim modelinin mezunların istihdamını hızlandıracağını ve üniversitelerin müfredatlarının sektöre hızlı uyum sağlayacak şekilde güncellenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Yeni Staj Modeli ve İş Yerinde Eğitim Uygulamaları

Özvar, iş yerinde eğitim modelinde meslek yüksekokulları için 3+1 veya 2+2, lisans programları için 7+1 veya 6+2 gibi uygulamaların planlandığını belirterek, “Yükseköğretim Kurulu olarak bu konuda irademiz tamdır. Öğrenciler iş başında beceri geliştirecek ve mezun olur olmaz iş hayatına hızlı geçebilecek” dedi.

Toplantıya YÖK Başkanı Erol Özvar’ın yanı sıra Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile HAVELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK, TENMAK, OSBÜK ve sanayi temsilcileri katıldı.