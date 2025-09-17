TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı’nda yarışmalardan hava gösterilerine kadar pek çok etkinlikle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival, teknoloji ve inovasyonu destekleyen 58 ana, 137 alt kategorideki yarışmalarla öne çıkıyor. Ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplam 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten faydalanacak, dereceye giren takımlar ise 65 milyon liranın üzerinde ödül kazanacak. TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

Festival, 5 gün boyunca miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaş grubuna hitap eden aktiviteler sunacak. Ziyaretçiler, hava gösterileri, konserler, sahne performansları, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum ve bilim şovlarının yanı sıra TEKNOFEST Zaman Tüneli ile milli deniz, kara ve hava araçlarını görebilecek, öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatını yaşayacak.

Şarkıcı Kıraç, 19 Eylül saat 19.00’da festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Hava gösterileri kapsamında ise SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16 savaş uçakları performans sergileyecek. ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA ve Bayraktar TB2, TB3 ile AKINCI dronları da gösterilerde yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul’a giriş için çevrim içi kayıt yaptırmak gerekiyor. Ziyaretçiler, festival alanına 09.00-19.00 saatleri arasında giriş çıkış yapabilecek. Toplu taşıma kullanımı ise alana hızlı ve kolay ulaşım imkânı sağlayacak.