Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Festival, milli teknoloji hamlesini destekleyen yüzbinlerce genci ve teknoloji meraklısını buluşturacak.

Cevdet Yılmaz: “Teknoloji Üretmeden Bağımsızlık Mümkün Değil”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ayakları yere değil, geleceğe basan Teknofest hayırlı olsun. Teknoloji üretmeden sadece tüketen ülkeler ne bağımsız olabilir ne de yüksek katma değerli bir ekonomik yapı inşa edebilir. Teknofest, ülkemizin bu alandaki kararlılığının en güçlü göstergelerindendir.”

Yılmaz, Pazar günü TEKNOFEST 2025’e katılarak gençlerin heyecanına ortak olacağını belirtti.

“Türkiye Yüzyılı’nın İlham Kaynağı”

Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST’in yalnızca bir festival değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı için bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

“Hayalleri gerçek başarılara dönüştüren Teknofest, Türkiye Yüzyılı’nın en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu büyük organizasyonda emeği geçen T3 Vakfı’na, savunma sanayi kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, girişimcilerimize ve gönüllülerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

