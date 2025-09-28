İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkililerine yönelik yürütülen “suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama” soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından “örgüt kurma, yönetme ve suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çok Yönlü Suç İddiaları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosyada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden örgütlü dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları yer alıyor.

MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemelerine göre:

Kaynağı belirsiz yüksek meblağlarda paraların şirket hesaplarına sokulduğu,

Bu paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı,

Sahte fatura düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı,

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde gerçeği yansıtmayan sermaye artırımları yapıldığı,

7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu’nun usulsüz kullanılarak kara paranın sisteme sokulduğu öne sürülüyor.

121 Şirkete Kayyum Atandı

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanırken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.’nin “örgüt üyeliği” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Kayyum Atanan Şirketler

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında medya, eğitim, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren birçok firma bulunuyor. Bunlar arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Boğaziçi Radyo Televizyon, Doğa Okulları, Turktobacco ve HT Spor Yayıncılık gibi dikkat çeken şirketler yer aldı.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Bu şirketler arasında Türktab Marketing, ZA Lojistik, Canpet Benzin, Temiz Petrol, MCN Petrol, Mer Yatırım ve Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri gibi firmalar bulunuyor.