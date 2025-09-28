Karşıyaka Belediyesi’nde işçiler, maaş ve geriye dönük hakları için 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemine gitmişti. Üç gün süren eylem, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika temsilcilerinin görüşmeleri sonucunda uzlaşıyla sona erdi. İşçilerin yeniden çöp toplama mesaisine başladığı, kısa sürede tüm çöplerin temizleneceği belirtildi. Özellikle sahil şeridi ve Karşıyaka Çarşısı’ndaki konteynerler boşaltılırken, bazı işlek cadde ve ara sokaklarda çöp yığınlarının halen durduğu görüldü.

Vatandaşlardan tepki

Çöplerin birikmesi nedeniyle kötü koku ve sineklerin arttığını dile getiren Karşıyaka sakini Sennure Afacan, “Çöpler toplanmıyor, her yer pislik içinde ve sinek kaynıyor. Çarşıda esnaf da vatandaş da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bir an önce çöplerin toplanmasını istiyoruz” dedi.

Bir diğer ilçe sakini Ali Çetinkaya ise, “Uzun süredir çöpler toplanmıyordu. Ana arterlerde temizlik yapılmaya başladı ama ara sokaklarda hâlâ çöpler duruyor. Bu şekilde bırakılmamalı, buraların da temizlenmesi lazım” ifadelerini kullandı.