Kış şartlarının kendini göstermeye başladığı bu günlerde, ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı. Düzenleme, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçları kapsıyor.

Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Yetkililer, kış lastiğinin hem sürücüler hem de yolcular için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, denetimlerin ülke genelinde sıklaştırılacağını belirtti.

Kış lastiği takmayan araçlara mevzuat gereği idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, sürücülerin can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri zaman kaybetmeden tamamlaması gerektiğini hatırlatıyor.