Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan cipin, takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolunda meydana geldi. Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç ile Divan Sokak’tan yola çıkan Uğur T.’nin (19) kullandığı 16 ANM 959 plakalı cip, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Savrulup takla atan cip, ters dönerken, kazada sürücüler ile cipteki Rabia T. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.