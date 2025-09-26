Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

Yetkililer, yangının çevre yerleşim alanlarına sıçramaması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ise devam ediyor.