Fransa siyasetinin en tartışmalı isimlerinden Nicolas Sarkozy, “Libya finansmanı” davasında aldığı cezayla yeniden gündemde. Paris’te görülen davada mahkeme, Sarkozy’yi 2007 seçim kampanyasında Libya lideri Muammer Kaddafi’nin rejiminden gizli fon sağlanmasına dair “suç örgütüyle iş birliği” suçundan 5 yıl hapse mahkûm etti.

Kararın ardından Sarkozy’ye ayrıca 100 bin euro para cezası ve 5 yıl kamu görevinden men cezası da verildi. Mahkeme, pasif yolsuzluk ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarından ise beraat kararı aldı.

Temyiz ve Cezaevi Süreci

Verilen hapis cezası “gecikmeli infaz” kapsamında uygulanacak. Yani Sarkozy’nin cezaevine girip girmeyeceği temyiz sürecine bağlı olacak. Ancak Fransız yasalarına göre temyiz cezanın infazını otomatik olarak durdurmadığı için, eski liderin cezaevine girmesi ihtimal dahilinde.

Sarkozy ise kararı kabul etmeyeceğini açıkladı. Duruşma çıkışında, “Eğer cezaevine yollamak isterlerse, başım dik gireceğim” diyerek suçsuz olduğunu savundu.

Şimdi gözler Sarkozy’nin temyiz sürecinde ve Fransız yargısının nasıl bir yol izleyeceğinde.