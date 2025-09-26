Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik başlatılan ‘konser’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9’u için savcılık tutuklama talebinde bulundu.
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığın, bu kişilerin kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla tutuklanmalarını talep ettiği öğrenildi.
Dosyadaki diğer şüphelilerle ilgili adli kontrol tedbirlerinin uygulanabileceği belirtilirken, mahkemenin tutuklama taleplerini önümüzdeki saatlerde karara bağlaması bekleniyor.
Gelişmeye ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.