Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 02 ABR 728 plakalı otomobil, Y.S. idaresindeki 27 ALC 576 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.