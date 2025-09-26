Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP’nin talebini reddetti ve Gürsel Tekin’in görevi sürdüreceği kararını verdi

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik’in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde “İrade fesatı haller” ve “Suç kapsamlı eylemler” bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos’ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne “kongrenin iptali” talebiyle dava açılmıştı.

Duruşmada Özlem Erkan ve avukatı tedbirin devam etmesini talep etti. CHP avukatları ise tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin “Biz bu davadan beraat edeceğiz, bu tarih kitaplarına geçecek boyutta bir hak kaybıdır. Bu karardan dönülsün. Biz bu süreçte çok zarar gördük” açıklamasında bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi. “Kayyum Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek”. Kararını verdi.