Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen Gürsel Tekin, kararın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Tekin, ihraç kararının kendisinin ve yol arkadaşlarının onurunu zedeleyemeyeceğini vurgulayarak, partideki bazı isimlerin kendi şahsi çıkarları uğruna mücadele veren emektarları tasfiye etmeye çalıştığını ifade etti.

CHP’den ihraç edilmesinin ardından ilk kez konuşan Gürsel Tekin, karara ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Tekin, “Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez” dedi.

Kararı alanların aslında kendi vicdanlarını ve partinin onurlu geçmişini ihraç ettiklerini söyleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Sizler bu partiden gittiğinizde, CHP şaibelerden ve kişisel hırslardan arındığında daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir.”

“İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız” diyen Gürsel Tekin, mücadelesini sürdüreceğini belirterek, “Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.