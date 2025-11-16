Keçiören Belediyesi’nin 2026 yılı mali bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda yapılan oylamada 8 milyar 500 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bütçede; ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak altyapı ve üstyapı yatırımlarından sosyal hizmet projelerine, çevreye duyarlı uygulamalardan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine kadar pek çok başlık yer aldı.

Şehitler İçin Anma Mesajı

Meclis toplantısında söz alan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bütçenin hazırlanmasında ve onay sürecinde katkı sunan tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Konuşmasında, Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçikleri ve Orman Genel Müdürlüğü’nün Hırvatistan’da düşen uçağında hayatını kaybeden pilotu andı. Özarslan, “Vefat eden meclis üyelerimize rahmet diliyorum. Son günlerde yaşanan uçak kazalarında şehit olan askerlerimize ve Orman Genel Müdürlüğü personelimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Adaletli Bir Yönetim Anlayışı Benimseyeceğiz”

Keçiören’de adalet ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim ortaya koyacaklarının altını çizen Başkan Özarslan, hazırlanan bütçeyi bu anlayış doğrultusunda hayata geçireceklerini belirtti. Özarslan, “Bizim hedefimiz; hak, hukuk ve adalet çerçevesinde ülkemize ve gelecek nesillerimize değer katan hizmetler üretmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve değerli meclis üyelerimizin destekleriyle bütçemiz sorunsuz şekilde kabul edildi. Allah hepinizden razı olsun. Biz de sizlere söz veriyoruz; fakirin, fukaranın, kimsesizin, yetimin hakkını gözeterek bu bütçeyi ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmet’ anlayışıyla kullanacağız. Yüce Mevla bizleri halkımıza, Keçiören’imize ve Ankara’mıza karşı mahcup etmesin.” dedi.