“Millet İradesine Sahip Çıkıyor Kilis Mitingi” öncesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gaziantep Havalimanı’nda partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Örgütün birlik ve dayanışma ruhunun öne çıktığı karşılamada, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkma vurgusu ön plana çıktı. Partililer, Türkiye’nin dört bir yanında süren adalet mücadelesine destek mesajlarını dile getirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş daha sonra Gaziantep esnafını ziyaret ederek, görüşmeler yaptı. Başkan Yavaş, Gaziantep esnafı tarafından sevgiyle karşılandı.