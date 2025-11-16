Ankara’da sanatseverlerle buluşan “7 Kocalı Hürmüz” oyunu, tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanatçı Müjdat Gezen ve oyunda emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Başkan Güner, yaptığı açıklamada, “7 Kocalı Hürmüz oyunuyla Ankaralı sanatseverlerle buluşan değerli sanatçımız Müjdat Gezen’e ve bu güzel oyunda sahne alan, emek veren tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oyun, Çankaya’da sahnelenerek tiyatroseverlere keyifli anlar yaşattı ve başkentte kültür-sanata olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.