Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Dil Derneği iş birliğiyle düzenlenen Emin Özdemir Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Şairlerin, yazarların, gazetecilerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği törende, Harf Devrimi’nin 97. yılı kutlandı.

Cumhuriyet’in aydınlanma mirasına vurgu yapan tören, dilci ve yazar Emin Özdemir anısına düzenlendi. Etkinliğe Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, gazeteciler Mustafa Balbay ve Işık Kansu, akademisyenler, yazarlar ve Özdemir ailesi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, her yıl Harf Devrimi’nin yıl dönümünde Emin Özdemir anısına ödül töreni gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkçe’nin geçmişten bugüne süregelen dil mücadelesine dikkat çekti. Özel’in ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile Prof. Dr. Hakan Kumbasar da konuşma yaptı. Konuşmalarda, Harf Devrimi’nin ulusal kimliğin temel taşlarından biri olduğu ve Emin Özdemir’in Türkçe’ye yaptığı katkıların unutulmadığı vurgulandı.

Bu Yıl Ödül Sahibi Çıkmadı

Seçici kurul üyeleri Fikret Bila, Nursun Erel, Müyesser Yıldız, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar, bu yıl ödüle değer bir eser bulunmadığını açıkladı. Kurul, aday eserlerin Türkçe’nin yaratıcı gücünü yeterince kullanamadığı ve yazınsal duyarlılık açısından yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

“Dilin ve Basının Gücü” Tartışıldı

“İnsan Yüreğine Yolculuk” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, dilin düşünsel ve toplumsal gücü üzerine konuşmalar yapıldı. Prof. Dr. Korkmaz Alemdar moderatörlüğünde düzenlenen “Dilin ve Basının Gücü” başlıklı açık oturumda gazeteci-yazar Mustafa Balbay, Işık Kansu ve şair-yazar Eren Aysan, dilin toplumsal belleği nasıl şekillendirdiği ve basının demokrasiyle ilişkisi üzerine görüşlerini paylaştı.