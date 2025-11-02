İngiltere Championship temsilcisi Hull City ile Slovenya ekibi Maribor, haftayı galibiyetle kapattı. Sahibi olduğu iki takımın da başarılı performanslarından memnun olan Acun Ilıcalı, yeni haftada deplasmanda oynanacak maçlardan da 3 puan bekliyor.

Hull City’nin çıkışı sürüyor

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Hull City, Championship’in 13. haftasında Norwich City’yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden takım, yenilmezlik serisini koruyarak play-off potasına girdi.

Maribor şampiyonluk yolunda

Slovenya Ligi ekiplerinden Maribor, NK Bravo’yu 3-2 mağlup ederek puanını yükseltti ve ligde 2. sıradaki yerinikorudu. Maribor’un bu performansı, takımın şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni haftada iki deplasman

Her iki ekip de yeni haftada deplasman mücadelesine çıkacak. Hull City, 4 Kasım’da Derby County karşısında sahaya çıkarken; Maribor, 8 Kasım’da Radomlje deplasmanında galibiyet arayacak.