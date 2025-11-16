2003-2025 yılları arasındaki atamalar, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84’ünü oluşturuyor. Ayrıca öğretmenlerin yaş ortalamasının 40’ın altında olması, kadronun önümüzdeki 25 yıl boyunca aktif görevde kalabileceğini gösteriyor. Bu durum, Türkiye eğitim sisteminin uzun vadeli istikrarını güçlendiren önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

En Çok Atama Yapılacak Branşlar

2025 öğretmen atama planlamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şunlar:

Sınıf öğretmenliği: 4 bin 378

Özel eğitim: 3 bin 87

Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1.802

Okul öncesi: 1.321

İngilizce: 757

Atamalar, özellikle özel eğitim ve temel eğitim alanlarındaki artan ihtiyaçlara göre şekillendirildi.

FETÖ İhraçları ve Öğretmen Açıkları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen planlamasında kritik bir etken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturmaları oldu. Bakanlık bünyesinde 34 bin 795 personel ihraç edilirken, çeşitli kararlarla görevine iade edilen 7 bin 63 kişi oldu. Net ihraç sayısı 27 bin 732 olarak kaydedildi.

Bu süreçlere rağmen MEB, öğretmen açıklarını telafi etmek için sistemli planlamalar yaptı ve eğitimin kesintisiz sürdürülmesini sağladı.