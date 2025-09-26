Aydın’ın Efeler ilçesinde, Kuva-yi Milliye’nin tarihsel değerini ortaya koymak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Batı Anadolu Kuva-yi Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi” kuruldu. Merkez, akademik araştırmalardan kültürel etkinliklere kadar pek çok alanda faaliyet gösterecek.

Milli Mücadele’nin İzleri Aydın’da Yaşatılacak

Milli Mücadele’nin simgesi olan Kuva-yi Milliye’yi gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir adım atıldı. Aydın’da kurulan Batı Anadolu Kuva-yi Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi, sergiler, paneller, sempozyumlar ve eğitim etkinlikleriyle tarih bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Merkezin vizyonu, milli mücadelenin ruhunu yaşatarak Kuva-yi Milliye üzerine yapılan bilimsel ve kültürel çalışmaların öncüsü olmak. Misyonu ise bu tarihsel mirası araştırmak, belgelemek, tanıtmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak.

Faaliyet alanları arasında akademik çalışmalara destek verilmesi, bilimsel yayınlar hazırlanması, konferans ve panellerin yanı sıra fotoğraf sergileri ve tarihsel canlandırmalar da yer alıyor.

Güçlü İşbirlikleri

Merkez, Efeler Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (Aydın Şubesi), Aydın Yörük Efe Kültür Derneği ve Türkiye Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi ile iş birliği yapıyor.

Yönetim ve Onur Kurulu

Onur Kurulu’nda Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve emekli vali Kayhan Kavas bulunurken, yönetim kurulunda ise Yalçın Ulusal, İbrahim Bozkurt, Serkan Fırtına, Dr. Günver Güneş ve emekli albay Dr. Fatih Özkurt yer alıyor.

Merkezin sorumluları arasında ayrıca tarihçiler Dr. Tolga Öztürk ve Aydın Cenk Topkan da bulunuyor.

Efeler’deki bu girişimin, milli mücadelenin izlerini canlı tutarak hem Aydın’a hem de Türkiye’nin ortak tarihine katkı sağlaması bekleniyor.