Kaza, Ankara-Eskişehir yolu Polatlı istikametinde gerçekleşti. İ.Y. yönetimindeki balya yüklü kamyona, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil hızla arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Aleyna K. ve Havva Nur D. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yol Kısa Süreliğine Trafiğe Kapandı

Kaza sonrası bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara-Eskişehir yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri hastane morguna gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.