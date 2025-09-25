Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük meydana geldi. Ocağın baca kısmına yakın bir noktada oluşan göçükte 5 madenci mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ekiplerinin yanı sıra TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçüğün yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşmak amacıyla, kurtarma çalışmaları TTK Gelik Müessesesi üzerinden yer altına inilerek yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan işçilerden 4’ü sağ olarak kurtarıldı.

Ancak göçük altında kalan madencilerden Orhan Maskar, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda ne yazık ki yaşamını yitirmiş halde bulundu. Maskar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.