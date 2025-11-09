Olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Sırt Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı müstakil evin alt katında yalnız yaşayan Hanife Gedik'in üst katta yaşayan oğlu, annesine telefonla ulaşamayınca aşağıya indi. Bir arkadaşının yardımıyla pencereden eve giren F.G., annesini yatağında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gedik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen ve polisin de kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durduğu Gedik'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)